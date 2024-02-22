TKP'den TİP'in adayına destek: 'Küçük hesapların peşinde olmayacağız'

TKP, Hatay Samandağ'da belediye başkan adayı göstermeyeceğini açıklayarak, TİP'in adayı Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldı. Açıklamada, "Küçük hesapların peşinde olmayacağız" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:37
TKP'den TİP'in adayına destek: 'Küçük hesapların peşinde olmayacağız'
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) belediye başkanı adayı Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. 

TKP Hatay İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küçük hesapların peşinde olmayacağız, bu olağanüstü koşullarda, Samandağ halkını yalnız çaresiz bırakan zihniyetin değişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem sürecinde 'Hatay ayağa kalkıyor' sözü ile Hatay'ımızın birçok bölgesinde dayanışmayı büyütmeye, örgütlenmeye yönelik bir çaba sarf ettik. Gücümüz yettiğince her ilçede, her mahallede olmaya gayret ettik. Deprem sürecinde AKP iktidarı kadar, halkın oylarını çantada keklik gören yerel yönetimler de halkımızı yalnız ve çaresiz bıraktı. Bu doğrultuda TKP başta Defne'de olmak üzere bu zihniyetle hesaplaşmaya ve zihniyeti değiştirmeye yönelik yoğun bir çalışmaya girişti. Önceliğimiz bir zihniyetin değişmesi ve dayanışma ile Hatay'ımızın ayağa kalkmasıdır. Bu doğrultuda Samandağ Belediye Başkanlığı için partimize başvuran aday adaylarımız, üyelerimiz, dostlarımız ile yaptığımız değerlendirmede; Türkiye İşçi Partisi'nden Samandağ Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan sayın Emrah Karaçay ve ekibinin uzun süredir bir çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın Samandağ halkında bir ilgi ve karşılık bulduğunu tespit ettik. Depremin yarattığı yıkımdan sorumlu olanlardan hesap soracağımıza ve bu zihniyetin değişmmesi için elimizden geleni yapacağımıza dair halkımıza verdiğimiz söz dolayısıyla, Samandağ halkına karşı ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz gereği Samandağ'da belediye başkan adayı göstermeme, sayın Emrah Karaçay'ı destekleme kararı aldık." 


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