SOL Parti 'mutlak butlan'a karşı halk yürüyüşüne çağırıyor

23.05.2026 14:32:00
SOL Parti'nin “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” kampanyası kapsamında halk yürüyüşleri Ankara ve İstanbul’dan sonra Balıkesir Altınoluk’ta 24 Mayıs Pazar günü yapılacak.
SOL Parti’nin 7-8 Temmuz’da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi ülkenin her yerinde başlattığı “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” politik kampanyası kapsamında halk yürüyüşleri Ankara ve İstanbul’dan sonra Balıkesir Altınoluk’ta 24 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası 24 Mayıs Pazar günü yapılacak halk yürüyüşü için “Memleketi Birlikte Savunacağız. Birleşe Birleşe Kazanacağız” çağrısı yapıldı.

SOL Parti; sendikalar, odalar, dernekler, siyasi partiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlara hitaben  "eşit, laik, tam bağımsız demokratik Türkiye için mücadele eden herkesi halk yürüyüşünde bir arada olmaya, birleşik halk muhalefetini her yerde birlikte örmeye" çağrısında bulundu.

Açıklamada;

“Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisini Saray kayyumu atandı. Bu bir parti meselesi değil bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır.

Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz.

Memleketimizin geleceğine, haklarımıza ve özgürlüğümüze hep birlikte sahip çıkıyoruz.

Tam bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye için korkuya değil dayanışmaya karanlığa değil umuda yürüyoruz.

Birleşe birleşe kazanacağız" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: 'Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun' Son dakika haberi... CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" diyen Kılıçdaroğlu "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Önceki dönem CHP Gençlik Kolları başkanlarından ortak ‘mutlak butlan’ açıklaması: “Özgür Özel’in yanındayız’ CHP Gençlik Kolları’nın 16. dönem il başkanları, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP’ye değil, halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir müdahale olduğu savunuldu, “Dün olduğu gibi bugün de; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, örgütümüzün ve halkın iradesinin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.
AKP'den 'mutlak butlan' açıklaması.... Efkan Ala: 'Muhalefetin içi Orta Doğu kadar karışık' AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhuriyet Halk Partisi için verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin açıklamada bulundu.