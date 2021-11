SOL Parti’den İzmir’de ‘Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ mitingi

13 Kasım 2021 Cumartesi, 19:40

SOL Partililer, miting için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Kavşağı’nda 14:00'te toplandı. Saat 15:00’te Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek miting programı için yürüyüş yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından 'Devrimci Demokratik Cumhuriyet' mitingine katılan yurttaşlar, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Miting programı devrimci mücadelede yaşamını yitirenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Devrimci Demokratik Cumhuriyet' mitinginde ilk olarak SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi konuştu.

"MEMLEKET BU HARAMİLERE BU YABANCILARA KALMAYACAK"

Kürekçi, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu ülkenin aydınlık geleceğini devrimci demokratik cumhuriyet iradesini gösteren binler, hepinize selam olsun.

Sizlere Karadeniz’den selam getirdik. Memleketine, çayına fındığına toprağına sahip çıkanlardan selam gönderdik. Buradan öyle bir ses yayıldı ki memleketin dört bir yanına yayıldı, yüreklerimize su serpti.

Bu memleketin insanına, taşına toprağına kast ettiler. Her gün kötü bir haberle başlamıyoruz, an be an kötü bir haberle yaşıyoruz. Memleket bu haramilere bu yabancılara kalmayacak diyoruz.

Kadınlar geliyor, gençlik geliyor, SOL Geliyor."

Gizem Gül Kürekçi’nin ardından kürsüye çıkan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, konuşmasında, “Tarikatları, cemaatleri kapatacağız. Bu halkın elinden ne aldılarsa geri alacağız” dedi.

İşleyen’in konuşmasından önemli kısımlar şöyle:

Kars’tan Edirne’ye, geçmişten geleceğimize bir umut yürüyüşüdür bu. Bu yürüyüş, memleketin yeniden doğumunadır. Hazırlanın arkadaşlar. O güne hazırlanın. Haramilerin saltanatının yıkılışına hazırlanın. Bütün renklerle, olumlu güzel yarınlar kuracağız.

Büyük bir kırılmaya doğru adım adım gidiyoruz. Bu kriz bugün ortaya çıkmadı. Bu faşist rejimin inşasına karşı meydan meydan mücadele ettik. Bu gericilikle mücadele etmek için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirdik. Karşımızda cumhuriyet tarihinin en zorba iktidarı var. Karşımıza çıkan tüm engellere, barikatlara karşı yıktık direndik, bombalar attılar ama biz buradayız hala. Önümüzdeki dönemin en büyük sorumluluğu, bu ülkeyi seven ilericilerin yurtseverlerin en büyük sorumluluğu bu tek adam iktidarını sona erdirmek. Hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Buna inanın. Umut edin, hayal edin. Bu ülke bu kötülükten kurtulacak arkadaşlar. Biz, seçimi beklersek zaten yıkılırlar diyenlerden değiliz. Biz izlemeyeceğiz, biz beklemeyeceğiz.

"ÖRGÜTLENİRSEK KAZANIRIZ"

Yeterince mücadele edersek, birleşirsek, örgütlenirsek kazanırız. Bu meydanda ilan ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler.

Bugün o sarayda çürümüş bir iktidarın başında duruyorlar. Hakkını arayan emekçiyi, geleceğini isteyen genci, özgürlüğünü isteyen kadını baskıyla susturabilirler sanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Biz kazanacağız. Bu memlekete yeni bir doğumu armağan edeceğiz.

Ama sadece onları göndermekle sorumluluğumuzu bitmiyor arkadaşlar. 20 yılda arkalarına ABD’yi, sermayeyi alan bu gerici sağcı dalga cumhuriyeti, onun ilerici birikimlerini, emekçilerin tüm kazanımlarını iflas ettirdi. Düşünün bu devlet tarikatların cemaatlerin devleti haline geldi. TÜGVA diye bir rezillikleri var cemaatten beter. Bizim cebimizden aldıkların, alın terimizden çaldıklarını TÜGVA’larının çetelerinin cebine aktardılar.

Şimdi yürüyüşümüz daha büyük bir coşkuyla sürecek. İstanbul’daki kardeşlerimize selam olsun. Geliyoruz. Dost düşman bilsin ki geliyoruz. Sol geliyor, devrimciler geliyor, gelin arkadaşlar solda yürüyelim. Solda gelecek var solda yürek var solda güneş var arkadaşlar. Yolumuz açık olsun.