SOL Parti'den deprem dayanışma raporu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 18:28

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 18:29

Deprem bölgesine yardımların geç gitmesi hâlâ tartışma konusu. Binlerce yurttaşın çadır talebi ise karşılanabilmiş değil. Depremin ilk gününden itibaren sol partiler yoğun bir dayanışma çalışması içerisinde depremzedelerin ihtiyaçlarına karşılık gelmeye çalışıyor. SOL Parti Dayanışma Gönüllüleri felaketin ilk gününden itibaren kurtarma çalışmalarıyla, ihtiyaçlara yönelik yardımlarla yurttaşla yan yana durdu. SOL Parti, depremdeki faaliyetlerine ilişkin dayanışma raporu hazırladı. Raporda depremin en yıkıcı olduğu bölgelerde nasıl katkı sunulduğu aktarıldı.

Antakya, İskenderun, Pazarcık ve Malatya’da dayanışma çalışmalarının ilk gün başladığı belirtilen raporda “Türkiye’nin 86 noktasında, acil ihtiyaçların teminini sağlamak üzere dayanışma noktalarımızı oluşturduk. Bu dayanışma noktalarımızdan 96 dayanışma aracı hazırlanarak deprem bölgeleri için yola çıktı. 15 gündür çalışmalarımız kesintisiz bir biçimde sürüyor” dendi. Raporda sırasıyla şu bilgilere yer verildi:

ANTAKYA

Antakya’da 2 Dayanışma Merkezi ve 10’un üzerindeki dayanışma noktalarımızla dayanışma çalışmalarımızı örgütledik.

15 günde Antakya’da 173 köy ve mahallede yaşayanlara ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Barınma, gıda, ısınma ve aydınlatma başta gelmek üzere Kriz Masası’mıza ulaşan tüm ihtiyaç taleplerini eksiksiz giderebilmeyi başardık.

Genel Merkez Kriz masamıza gelen 734 talep, bölgedeki dayanışma merkezlerimiz tarafından karşılandı.

Antakya merkezdeki Dayanışma Merkezi’miz aynı zamanda Dayanışma Mutfağı’na dönüştürdük. Günlük 1000’e yakın yemek paylaşımı bu mutfağımız aracılığıyla gerçekleşiyor.

Dayanışma Merkezi’mizin yanında yer alan ve 300’ün üzerinde depremzedenin kaldığı çadır alanının aydınlatma, ısınma, tuvalet ve duş ihtiyacını karşılayarak bu alanı insanca yaşam alanına dönüştürdük.

Antakya’daki çalışmalarımız kapsamında 10 binin üzerindeki insanımızla dayanışmayı örgütledik. Dayanışma Çalışmalarımız şimdi Antakya’dan katılan Dayanışma Gönüllüleri ile büyüyor. Öte yandan da dayanışma noktalarımızı şimdi halkın kentin yeniden inşası hakkında söz sahibi olabilecekleri ortak inisiyatiflere dönüştürme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Antakya’da şu ana kadar 270 Dayanışma Gönüllüsü ile çalışmalarımız sürdürüldü.

İSKENDERUN

İskenderun’da öncelikle bir Dayanışma Mutfağı oluşturduk. 2 bin yurttaşımızla üç öğün yemek paylaşımını depremin 3.gününden itibaren aralıksız sürdürüyoruz.

Dayanışma Mutfak alanını bir Dayanışma Merkezi ve yaşam alanı haline getirdik. Aydınlatma ve tuvalet başta olmak üzere temel ihtiyaçlara yanıt verecek bir çalışmayı hızla gerçekleştirdik.

Bu alan aynı zamanda gıda ve ihtiyaçların tespit edilmesi dağıtımın organizasyonu için bir merkeze dönüştü. Onlarca noktaya gıda ve sıcak yemek dağıtımlarını gerçekleştirdik. Şimdi duş, çamaşırhane olmak üzere 200 kişilik bir yaşam alanı kurmak üzere çalışmalarımız sürüyor. İskenderun Dayanışma çalışmalarımızı haftalık 50’ye yakın gönüllü ile sürdürüyoruz.

MALATYA

Malatya’da kurulan dayanışma merkezimiz şu ana kadar 8 tır dayanışma malzemesini ihtiyaç noktalarıyla buluşturdu. Gıda ve temel ihtiyaç maddeleri köy ve mahalleleri merkeze alarak dağıtıldı. Yeşilyurt, Hekimhan, Doğanşehir, Kürecik ve Arguvan ilçelerinde 40 köy ve mahallede dayanışma çalışmalarımızı örgütledik. Bu çalışmalarda 3 bin civarında depremzedeye ulaştık. Dayanışma Gönüllüsü çalışmalarımızı 25 gönüllü ile sürdürüyoruz.

Pazarcık’ta ilk gün başlayan dayanışma çalışmalarımız, depremin ilk anında arama-kurtarma faaliyetlerimizle depremin her anında etkin bir müdahaleyi örgütlemek üzere elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Dayanışma çalışmalarımız bu hafta, Hukuk Dayanışması bilgilendirme çalışmaları, Psiko-Sosyal Destek Birimi faaliyetleri, Tersine Dünya Çocuk Atölyeleri ile sürecek.