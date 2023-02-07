SOL Parti'den dayanışma çağrısı: "Her eve bir aile"

SOL Parti, depremden etkilenen 10 ildeki yurttaşları misafir edebilecek gönüllülere "Her eve bir aile! Dayanışma ailesi olalım" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:40
SOL Parti'den dayanışma çağrısı:
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Kahramanmaraş merkezli dün yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ağır kayıplar yaşayan yurttaşlara destek olmak için düzenlenen kampanyalar ve dayanışma çağrıları devam ediyor.

SOL Parti de, "Her eve bir aile!" sloganıyla, depremden mağdur olan ve barınma imkanları olmayan yurttaşlar için dayanışma çağrısı başlattı.

Parti tarafından yapılan çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinden çıkmak isteyen ancak barınma imkanı olmayan yurttaşlar için dayanışmaya çağırıyoruz. Dayanışma ailesi olalım. Depremden etkilenen, kalacak yere ihtiyacı olan yurttaşlar ve misafir edebilecek gönüllüler 05455825233 numarasından bize ulaşın."

 


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