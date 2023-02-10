SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen: "Hatay'da halk sağlığı tehlikesi var"

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:42

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük yıkım yaşayan kentlerden biri olan Hatay'da, gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Defne ilçesinde bir spor salonunu dayanışma noktası haline getiren SOL Parti de, burada toplanan yardımların insanlara dağıtımını sağlıyor.

"TAM BİR ÇARESİZLİK HAKİM"

Hatay'da tablonun günlerdir değişmediğine dikkat çeken SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, sürecin dağınık ilerlediğini ve organizasyonun olmadığını vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirten Önder İşleyen, "Bugün hala hayata tutunmaya çalışan insanlara ulaşılamadı. Çünkü günlerdir zaten gönüllüler çok, ama ekipman yok. Dolayısıyla tam bir çaresizlik hakim. Onun ötesinde burada herhangi bir çadır, temizlik, tuvalet organizasyonu yok. Halk sağlığı tehlikesiyle halk karşı karşıya kalmış durumda" diye konuştu.

"HALKI DAYANIŞMA AYAKTA TUTTU"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen, yardımların depremin son günlerinde toplumun dayanışması sonucu ulaşabildiğini ve insanların moral olarak bu dayanışmayla ayakta kalabildiğini kaydetti. Önder İşleyen, bir tarafta elinde bütün yetkilerini bulunduran iktidara, bir tarafta ise yetkisi olmadığı halde gücünü örgütlülüğünden ve dayanışmadan alan topluma dikkat çekti. İşleyen, o toplumun Hatay'ı ayakta tuttuğunu söyledi.

"BU İKTİDARDAN HEP BİRLİKTE KURTULACAĞIZ"

Depremden etkilenen yurttaşlarla dayanışmanın önemine dikkat çekerek, iktidarın yetersiz yönetim sürecini hatırlatan Önder İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen sorumluluk, burada insanlarla sonuna kadar dayanışma içerisinde olmak. Onların ihtiyaçlarını birlikte karşılamaya çalışmak. Ama yetmez, buranın ve Türkiye'nin yeniden kuruluşa ihtiyacı var. Bunun için mücadele edeceğiz. Ne kadar büyük bir felaket iktidarıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Eğer bu felaketten çıkacaksak ve bunu gerçekten kötülüğün yerine iyiliğin, sevginin, dayanışmanın çoğaldığı, bu insanların hiçbirinin bir daha böyle bir çaresizliğe düşmediği Türkiye'yi kuracaksak, önce bu iktidardan hep birlikte kurtulacağız. Ondan sonra burada gösterdiğimiz dayanışmanın, örgütlülüğün gücüyle yeni bir Türkiye için mücadele edeceğiz."