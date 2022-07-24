SOL Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: 'Bir ekmeği 10 liraya çıkardılar, ben 70 yaşındayım bir türlü doyamadım'

24 Temmuz 2022 Pazar, 18:33

SOL Parti, Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için fındığın kilo fiyatının 70 lira olması talebiyle bugün miting düzenledi. “Fındığımıza, emeğimize, doğamıza sahip çıkalım” çağrısıyla düzenlenen mitingde fındıkla ilgili taleplerin yer aldığı dövizler taşındı, pankartlar açıldı.

Mitingde ilk konuşmayı SOL Parti PM Üyesi Pelin Bektaş yaptı. Bektaş şunları söyledi:

“Bizi fındıkla yaşayamaz hale getiriyorlar. Bugün bir kilo fındıkla pazarda poşet dolduramıyoruz. Biz fındık çuvalını sırtlayıp patikalara düşenleriz. Fındıkla geçiniriz eve ekmek götürürüz. Çocuklarımızı fındıkla okuturuz. Çocuklarımız için ışkın alır dar eder fındık toplarız.

İşgalci şirketler ve onlara yasalarla yardım eden işbirlikçiler. Soyguncular saray oturanları, çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar bize yeme içme okuma diyorlar. Onlar fındığa ekmeğe canımıza düşmanlar. Altın diye diye nefese toprağa hayata umuda düşman oldular. Biz emeğimizin ürettiğimizin fındığımızın değerini de kıymetini de biliyoruz. Hakkımıza sahip çıkmak için yan yanayız.

Fındık bizim canımız 70 lira hakkımız! Bugün sömürenler emekçilerden korkuyorlar bizden korkuyorlar. Bu memleketin dağı taşı havası suyu bu memleketin genci çiftçisi kadını onlardan alacaklı. Bizler biliyoruz. Her gecenin sabahı gelir. Biz geliriz. Özgürlüğün emeğin dayanışmanın zamanı şimdidir artık yeter! Onlar kaybedecek biz kazanacağız!”

"EKMEK 10 LİRA OLMUŞ, BİZ EKMEĞİMİZİ NASIL ALACAĞIZ"

Mitingde fındık üreticileri de söz aldı. Fındık üreticilerinden Hatice Salbaş şunları belirtti:

“Bize diyorlar ki ‘Orman mahsulü’. Bizim geleceğimiz 70 yıldır fındıktır. Biz nasıl geçinelim fındık olmadan. Söke söke alacağız hakkımızı. Hakkımız bu hakkımız. Biz bunların ekmeğini istemiyoruz. Ekmek 10 lira olmuş biz bu ekmeği nasıl alacağız. Biz bunların hakkını değil kendi hakkımızı istiyoruz. Dolar geliyor dolar gidiyor biz hala açız. Biz doymadan çalışıyoruz. Biz başaracağız hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Görecekler. Bizim hakkımız bu. Bir ekmeği 10 liraya çıkardılar. Nasıl alalım. Biz hakkımızı istiyoruz. Ben 70 yaşındayım bir türlü doyamadım. Doyan gidiyor, biz hep açız. Biz doymadan şükrediyoruz, doymadan insan şükreder mi? Etmez... Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Ya verecekler ya verecekler. Bizi bankalara borçlandırdılar. İcraya veriyorlar, neyimiz varsa alıyorlar. Biz hakkımızı alacağız. Kimsenin ekmeğini istemiyoruz. Kendi hakkımızı istiyoruz. Alacağız."

Başka bir fındık üreticisi kadın ise devletin kendilerine destek vermediğini kaydederek, "Devlet bize destek verdik diyor yalan konuşuyor. Destek filan yok" dedi.

"BİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Bir diğer fındık üreticisi Seyhan Ocak ise şöyle konuştu:

“Biz Fatsalılar olarak, Karadeniz insanları olarak, fındık üreticisiyiz. Kadını erkeği olarak bu işi yapıyoruz, yevmiyeler 250 lira olmuş. Bizden sonra fındık çıksa ne olur, köylüler gelirlerini fındıktan sağlıyorlar. Başka bir yolları yok. İnsanlar gelirlerini ya fındıktan zeytinden karşılarlar oranın toprağında ne varsa. Bugün bu ülkede tarımı bitirmişler 3 milyar maaşla kimse çocuğunu okutamıyor. Benim çocuğum üniversitede, fındıkla okutabilir miyim bu çocuğu? Bugün fındık işçiliği, işsizler ordusuna yazılmıştır. İstiyoruz ki fındığımız 70 lira, 100 lira olsun. Biz hakkımızı istiyoruz. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Bir kilo fındıkla bir kilo şeker alınmıyor düşünebiliyor musunuz? Fındık 70 lira olsun, yolumuz açık olsun!”

Ardından mitingde SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyin ise şunları kaydetti:

“Bizim fındığımızı 20 yılda değersizleştirdiler. Ben de burada fındık bahçelerinde büyüdüm. Fındık ekmektir, fındık okuldur, düğün-dernektir. Hepsinden alıkoydular. Emeğimizden çalıp emperyalist tekelleri zengin ettiler. Avucumuzda ne varsa sömürdüler. AKP iktidara geldiğinde dediler ya yerliyiz milliyiz diye IMF ve Dünya Bankasının emrindeler. Onlar istedikleri için Fiskobirlik’i tasfiye ettiler. Fiskobirlik halkın güvencesi olan bir kurumdu onu tasfiye ettiler. Üreticilerin cebinden çıkan malıyla aldığı mülkü Fiskobirlik’in tüm varlığını zenginlere peşkeş çektiler. O Fiskobirlik’in yerine ne yaptıklarını siz iyi biliyorsunuz! Bu iktidar böyle bir iktidar. Yoksuldan alıp zengine veren bir iktidar.

"EN AZ 70 LİRA OLMALI"

Ama artık buna ‘Dur’ demek zorundayız. Hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir yerde bütün fiyatların 3- 4 katına çıktığı yerde biz bir kez daha söylüyoruz fındık en az 70 lira olmalı ve bu enflasyon ortamında sürekli güncellenmelidir. Zenginin parasına kur güvencesi verenler emekçilerin hakkını vermek zorundadır. Fındığı bekleyen bir tehlike de bu Fatsa’nın tepesini oydular siyanürle zehirleyip yok ettiler toprağımızı. Fındık bu acımasız tekellerin elinde mahvoldu. Taş ocaklarıyla mahvoldu. Biz bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileriyiz. Bu toprakları emperyalist tekellere peşkeş çekenlere hesap soracağız. Madeniyle tefecisiyle hepsini bir bir kovacağız. Buna inancımız tam. Bunu başarmak zorundayız.”

Mitingde sanatçılar Ali Asker, Mehmet Gümüş ve Fuat Saka sahne aldı.