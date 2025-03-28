SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı: 'Saltanata karşı yürüyoruz!'

SOL Parti, yarın (29 Mart Pazar) saat 12.00'de Maltepe'deki mitinge katılım çağrısı yaptı. Partiden yapılan çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz" denildi.

SOL Parti'den Maltepe mitingine çağrı: 'Saltanata karşı yürüyoruz!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:54

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana başlayan eylemler, yurdun dört bir yanında devam ediyor.

Hukuksuzluğa, tek adam rejimine karşı birçok siyasi parti, gençlik örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü yarın saat 12.00'de 'Büyük Maltepe Mitingi'nde buluşacak.

"TEK ADAMA KARŞI HEP BERABER..."

Mitinge kitlesel bir biçimde katılacağını ifade eden SOL Parti yaptığı çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı.


Etiketler: #SOL Parti #Maltepe

İlgili Haberler

Sol partiler, Öcalan’ın çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini değerlendirdi: Ömür boyu başkanlık

Sol partiler, Öcalan’ın çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini değerlendirdi: Ömür boyu başkanlık
SOL Parti'den 'Saraçhane' kararı

SOL Parti'den 'Saraçhane' kararı
Sol Parti'den tutuklamalara tepki: Bu halk size itaat etmeyecek

Sol Parti'den tutuklamalara tepki: Bu halk size itaat etmeyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler