Sol partiler seçim sonuçlarını değerlendirdi, ‘Milli Mücadele’ye bakın’ çağrısında bulundu: Karamsarlığa yer yok

Yayınlanma: 30.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2023 - 04:00

Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine sol partiler, seçim umutsuzluğunun atlatılması gerektiğini belirterek “Mücadeleye devam” çağrısı yaptı. Kurtuluş Savaşı’na işaret eden sol partiler, “Asıl gücü görsünler. Karamsarlığa kapılmasınlar” vurgusu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan isimlerin değerlendirmeleri özetle şöyle:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Bizim insanlarımız bu iktidarı hak etmiyor. Toplum, 100 yıl önce Anadolu’daki Milli Mücadele’ye, dünyadaki başka başarıya ulaşmış mücadelelere bakarsa asıl gücünün nerede olduğunu görür. Toplum, kendi gücünü seçimden seçime sınamaktan vazgeçmek zorunda. Laikliğin, bağımsızlık, eşitlik arayışının, cumhuriyetçiliğin oyu mu olur? Bu tür şeyler sayılara sığmaz. Kenan Evren’in anayasası yüzde 90 aldı, haklı mı çıktı? Sadece oy hesabıyla kurtuluş olmayacağı bir kez daha görüldü. Karamsarlığa kapılmasınlar.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen: Devletin tüm imkânlarının tek kişiye seferber edildiği eşitsizliklerle dolu, hileli bir seçimden geçildi. En kirli siyaset yöntemleri devreye sokularak etnik karşıtlık ve din istismarına dayanan kutuplaşma seçim sonucunu tayin etti. Bu ortaya çıkan harita ve sayılar toplumun aynası olarak asla kabul edilemez. Bu iktidarın karşısında olan toplumun en az yarısı örgütlenip mücadele ederek her şeyi değiştirebilir.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan: Seçim sonuçlarına bakıp gönül rahatlığıyla halkın demokratik iradesi ortaya çıktı gibi bir sonuç çıkaramıyoruz. Türkiye’nin ekonomik olarak ağır bir sorun yaşayacağı görünüyor. İktidarın, tüm yükünü işçi ve emekçilere yıkma gibi bir hedefi olacaktır. İktidar, baskı politikalarına, yasaklara başvuracağını seçim sürecinde gösterdi. Kadınların kazanımlarına yönelik özel politikalar gündemde olacak. Gerçek değişimin mücadeleyle olacağını düşünüyoruz. Moral bozukluğuna gerek yok. TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek: Seçim sonuçları Cumhur İttifakı açısından zafer değil, tersinden düzenin krizinin derinleşmesi anlamına geliyor. Daha gerici bir siyasal düzlem yaratılacak. Kurtuluşun örgütlü bir toplumsal/ siyasal mücadele verilmeden olmayacağı gerçeği bir kez daha vurgulanmalı. Mücadele, sandık ve seçimlere sıkıştırılarak olmaz.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut: Aslında Tayyip kazanmadı. Halkın çoğunluğu onu istemiyor. Karşısında güvenilecek kişilik ortaya koyan, tutum belirleyen bir aday olmadığı için bedavadan seçim kazandı. Mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Siyasi hayatlarının sonbaharını yaşıyorlar. Erken bayram etmesinler. Bu vatanı, halkı, hiç kimseye bırakmayız. Eninde sonunda biz kazanacağız.

