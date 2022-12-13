Öve öve bitiremedi: 'Cübbeli Ahmet'in Hiranur Vakfı'ndaki görüntüleri gündem oldu

13 Aralık 2022 Salı, 11:25

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Kadir İstekli'nin, Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

CÜBBELİ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

Son olarak Hiranur Vakfı'nın İsmailağa Cemaati ile ilişkisini gösteren video ortaya çıktı. Görüntülerde 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Hiranur Vakfı'nda Yusuf Ziya Gümüşel'i övdüğü görüldü.

Gazeteci Mustafa Hoş, Twitter'dan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Hiranur Vakfı'ndaki görüntülerini paylaştı.

Hoş'un, "Cübbeli Hiranur Vakfı’nın medreselerin ve faaliyetlerin İsmailağa kurucusunun kerameti olduğunu da söylüyor. Mucize ile eş tutuyor. Hiranur Vakfı ve medresesi için şöyle dua ediyor" notuyla paylaştığı videoda Cübbeli "Hep ortağız" diyor ve Gümüşel'i övüyor.

Cübbeli konuşmasında dua ediyor ve "Cennetin anahtarı alimlere nasip olur, bütün kilitleri onların lideri açar" diyor.