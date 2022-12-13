Barış Terkoğlu Hiranur Vakfı'ndaki ticari ortaklığı gündeme getirdi: 'İstismar davasında soruşturma konusu olacak'
İktidara yakın Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği "tecavüzün ardındaki ticari ortaklık" haberinin istismar soruşturması kapsamında mercek altına alınacağını belirtti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesinin ortaya çıkmasının ardından, Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Fırat "Ankara’ya göre duruşma tarihi öne çekilmeli" başlıklı yazısında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği istismar sürecinde dosyayı kapatan kişi ile cemaat, vakıf arasında ticari ilişki haberi sonrasındaki gelişmeyi aktardı.
"SORUŞTURMA KONUSU OLABİLECEK BAŞLIKLAR"
Fırat haberimize ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hatta yeni iddialar ve bulgular ışığında soruşturma konusu olabilecek başlıklar da incelemede. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu’nun yazdığı 'dosyayı kapatan kişi ile cemaat, vakıf arasında ticari ilişki' iddiasının da mercek altına alınması gündemde."
Terkoğlu soruşturmada mercek altına alınması gündemde olan "Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık" başlıklı yazısında cinsel istismara maruz kalan çocuğun kemik testine götürüldüğünde yerine teste 21 yaşında birinin sokulduğu ifadesindeki ayrıntılara değinmişti.
Terkoğlu, H.K.G.'nin teste babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin Marangoz isimli kişiyle gittiğini ve Marankoz ile babasının ticari ilişkisini ortaya çıkarmıştı.
Terkoğlu, Ziya Gümüşel ve Mehmet Emin Marankoz'un ticari bir şirkette ortak olduğunu İstanbul Ticaret Odası bilgileri ile aktarırken; 2018 yılında kurulan şirketin yüzde 70'inin Gümüşel'e yüzde 30'unun da Marankoz'a ait olduğunu ifade etmişti.
MARANKOZ'A TOKİ'DEN EV ÇIKMIŞ
Terkoğlu ayrıca, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirli yurttaşlar için 'cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak duyurduğu TOKİ projesinden de Marankoz'a ait dikkat çeken bilgilere yer vermişti.
Terkoğlu, büyük bir şirketin ortağı olan Marankoz'a Tuzla Aydınlı Konaşlı'da yapılacak TOKİ konutu çekilişinden ev çıktığını ifade etmişti.
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