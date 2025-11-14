Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son araştırmada çok konuşulacak 'Erdoğan' ayrıntısı: 'Açık uç'lu soruda birinci çıktı ama...

Son araştırmada çok konuşulacak 'Erdoğan' ayrıntısı: 'Açık uç'lu soruda birinci çıktı ama...

14.11.2025 14:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son araştırmada çok konuşulacak 'Erdoğan' ayrıntısı: 'Açık uç'lu soruda birinci çıktı ama...

Asal Araştırma'nın anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'açık uç'lu Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunda ilk sırada yer buldu. Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın da yer aldığı dört aday arasında ise seçmenin tercihi açık ara farkla Yavaş oldu.

ASAL Araştırma'nın yaptığı son araştırmada, kamuoyunun Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği isimlere ilişkin dikkat çeken sonuçlar elde edildi. 

 

1-9 Kasım tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş üstü 2015 kişiyle yapılan araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmek istenen isimler arasında yüzde 36,2 ile ilk sırada yer aldı. 

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Erdoğan'ın ardından yüzde 22 ile 2'inci, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 20,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Image

ERDOĞAN YAVAŞ'IN GERİSİNDE

Araştırmanın katılımcıları, "Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu da yanıtladı. Araştırmaya göre yüzde 39 oranında katılımcı, böyle bir tabloda oylarını Mansur Yavaş'a vereceğini belirtti. İlk sırayı Yavaş'ın aldığı bu tabloda Erdoğan ise yüzde 32.4'te kaldı.

   

Image

 

 

İMAMOĞLU OLMAZSA KİM ADAY OLMALI?

Araştırmada, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların en çok aday olarak görmek istediği isim yüzde 38 ile Mansur Yavaş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 14.8'de kaldı.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Mansur Yavaş #ANKET #Asal araştırma

İlgili Haberler

Ankette çarpıcı sonuç: 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın mı?'
Ankette çarpıcı sonuç: 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın mı?' Ankara Araştırma’nın (Ank-Ar) Ekim 2025 tarihli anketine göre, yurttaşların yüzde 63,1’i Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yargılanacağı davaların TRT ekranlarından canlı yayınlanması gerektiğini düşünüyor.
Çarpıcı sonuç: ‘Ankara’ anketinde CHP’den AKP’ye büyük fark!
Çarpıcı sonuç: ‘Ankara’ anketinde CHP’den AKP’ye büyük fark! HBS Araştırma'nın Ankara anketinde CHP yüzde 33,8 oy alırken AKP yüzde 26,9'da kaldı. Kararsızlar ise yüzde 15.2 oldu.
'Terörsüz Türkiye' için çarpıcı anket sonucu: Komisyon İmralı'da Öcalan'la görüşmeli mi?
'Terörsüz Türkiye' için çarpıcı anket sonucu: Komisyon İmralı'da Öcalan'la görüşmeli mi? Yapılan kamuoyu araştırmasına göre yurttaşların çoğunluğu, Meclis'e kurulan komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesine karşı çıkıyor.