Son araştırmada çok konuşulacak 'Erdoğan' ayrıntısı: 'Açık uç'lu soruda birinci çıktı ama...

ASAL Araştırma'nın yaptığı son araştırmada, kamuoyunun Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği isimlere ilişkin dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

1-9 Kasım tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş üstü 2015 kişiyle yapılan araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmek istenen isimler arasında yüzde 36,2 ile ilk sırada yer aldı.

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Erdoğan'ın ardından yüzde 22 ile 2'inci, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 20,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

ERDOĞAN YAVAŞ'IN GERİSİNDE

Araştırmanın katılımcıları, "Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının katılacağı bu pazar yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu da yanıtladı. Araştırmaya göre yüzde 39 oranında katılımcı, böyle bir tabloda oylarını Mansur Yavaş'a vereceğini belirtti. İlk sırayı Yavaş'ın aldığı bu tabloda Erdoğan ise yüzde 32.4'te kaldı.

İMAMOĞLU OLMAZSA KİM ADAY OLMALI?

Araştırmada, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların en çok aday olarak görmek istediği isim yüzde 38 ile Mansur Yavaş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 14.8'de kaldı.