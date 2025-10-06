Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 12:25:00
Haber Merkezi
Son araştırmadan Erdoğan'ı üzecek sonuçlar: Ne İmamoğlu'nu ne Yavaş'ı ne de Özel'i yenebiliyor!

Araştırma şirketi GÜNDEMAR’ın yayınladığı son ankete göre, CHP açık ara birinci parti konumunu koruyor. Anket sonuçlarına göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş ve Özgür Özel karşısında da seçimi kaybediyor. 

GÜNDEMAR Araştırma’nın 20-26 Eylül 2025 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi araştırmasına göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,83 ile birinci parti konumunu sürdürüyor. 

AKP yüzde 30,95 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,34, MHP yüzde 6,39, Zafer Partisi yüzde 6,28, İYİ Parti yüzde 4,94, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,78, diğer partiler yüzde 2,03, Anahtar Parti yüzde 1,47 ve TİP yüzde 0,99 oranında destek buluyor.

Image

Araştırma sonuçları, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının Erdoğan’ın önünde olduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre Erdoğan, hem Ekrem İmamoğlu, hem Özgür Özel, hem de Mansur Yavaş'a karşı kaybediyor.

İMAMOĞLU'NDAN YÜZDE 11 FARK

Katılımcılara ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan soruldu. Ankete göre İmamoğlu ve Erdoğan karşı karşıya gelirse iki ismin alacakları oy oranları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: %55,58

Recep Tayyip Erdoğan: %44,42

Fark: +11,16 puan

EN BÜYÜK FARK YAVAŞ'LA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Erdoğan'ın karşı karşıya gelmesi durumunda adayların alacakları oy oranları ise şöyle ölçüldü:

Mansur Yavaş: %58,09

Recep Tayyip Erdoğan: %41,91

Fark: +16,18 puan

ÖZEL'İN DE GERİSİNDE KALDI

Katılımcılara son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Erdoğan'ın karşı karşıya gelmesi durumu soruldu. Verilere göre adayların alacakları oy oranları şöyle kaydedildi:

Özgür Özel: %52,31

Recep Tayyip Erdoğan: %47,69

Fark: +4,62 puan

