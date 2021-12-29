HDP Bahçelievler binasına saldırıda yeni gelişme: Gizlilik getirildi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:15

İstanbul'da dün öğle saatlerinde HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na girerek binada bulunanlara saldırılması şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındı.

Şüpheli hakkında 4 günlük gözaltı süresi olduğu, tedavi işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ifadesinin henüz alınamadığı bilgisi edinildi. Şüpheli hakkındaki araştırma ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği, dün olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, (2) adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."