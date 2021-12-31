Bahçeli: Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı

31 Aralık 2021 Cuma, 07:31

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'ye yakın Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonların şiddetlendiğini belirten Bahçeli, "Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu" diye konuştu.

"TÜRKİYE ANORMAL BİR EKONOMİK SALDIRIYA UĞRADI"

Bahçeli ekonomideki yaşanan sorunları "Türkiye anormal bir ekonomik saldırıya uğradı. Döviz kurundaki yükselişlerin hiçbir ekonomik temeli yoktu. Ekonomik bylokçular, FETÖ’cü şerefsizler, bölücü çevreler bu süreçte her türlü tezgahı kurdular. 21 Eylül’den itibaren döviz fiyatındaki artış menfi olarak vatandaşlarımızın refahına doğrudan doğruya sirayet etti. Terörle, darbe teşebbüsüyle, dış baskı ve şantajla yapılamayanlar ekonomide cephe açılarak başarılmak istendi. Mavi vatandaki mücadelemizden kaygı duyanlar, Suriye’deki duruşumuza karşı olanlar, Irak’ın kuzeyindeki, Libya’daki, Afrika’daki, Kıbrıs’taki, Kafkaslar’daki müessir vasfımızdan şikayetçi olanlar üzerimize kur silahıyla geldiler. Faiz lobisi devreye girdi. Rant grupları harekete geçti. Küresel tefeciler ekonomik huzurumuza musallat oldu. Türkiye’nin önünü kesmek için kurgulanan ekonomik operasyonlar günbegün şiddetlendi. Bir ara dolar kuru 18,36 TL’yi bile buldu. 20 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Kur Korumalı TL Mevduat Sistemiyle dövizin ateşi düştü, kurun üzerindeki köpük gitti. Elbette döviz kuru artarken fiyat etiketlerini haddinden fazla şişirenlerin artık yapması gerek tek şey döviz kuru yükselmeden önceki seviyelere fiyatları çekmektir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını indirmeyen haksız ve haram kazancın tarafıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Biz de parti olarak bir kampanya başlattık. Fiyatların indirilmesini arzu ettik, bunun samimi mücadelesini teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya çalıştık. Market ve mağazaların yeni durum karşısında fiyat etiketlerini aşağı yönlü güncellemesi hayat memat meselesidir. Milletimizin sömürülmesine tahammül edemeyiz.

Kurdaki yükselişi fahiş fiyatlar yoluyla ranta dönüştüren, stokçulukla, fırsatçılıkla vatandaşımızı zora sokan kim olursa olsun karşısındayız. Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminin başarılı olacağı inancındayım. Türk lirasının itibar ve değerinin yükselişinden memnuniyet duyuyorum. Yüksek büyümeyi, düşük cari açığı baz alan bir politikayla 2022 yılı daha iyi olacaktır.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

MHP lideri Bahçeli "Temennim hiçbir insanımızın enflasyona ezdirilmemesidir. Emeklilerimizin, memurlarımızın hak ettikleri maaş zamlarını alacaklarına inanıyor, bunu destekliyoruz. Asgari ücretteki yüzde 50 düzeylerindeki artış, bu kapsamda çalışan kardeşlerimizi sevindirmiş, bizleri de memnun etmiştir" dedi.