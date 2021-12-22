Son dakika | Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında konuştu. Erken seçim tartışmalarına cevap veren Erdoğan, "Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ekonomiye yönelik tehditler savruldu, sinsi planlar kuruldu, gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı. Ancak biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan hiç sapmadık.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacak diyor ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz.

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.

"SİZE ARKA ÇIKANLARLA YOL KESMEYE ÇALIŞMAYIN"

Bazılarının mutlu olmadığını görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin hayrına bir gelişme yaşandığında bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı.Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.

Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan herkesi ihracata, üretime, yatırıma davet ediyorum.

Kur ve enflasyon baskısı altında vatandaşımızın kaybetmesini engellemeye kararlıyız. Asgari ücrete tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı bıraktık"

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