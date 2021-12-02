Son dakika | İstifa eden Lütfi Elvan'dan ilk açıklamalar

02 Aralık 2021 Perşembe, 15:44

İstifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Elvan, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok güçlü bir kamu maliyesini bakanımıza bırakıyorum. Tüm ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanlar gelip geçici önemli olan devletin devamlılığıdır" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL"

Elvan'ın ardından söz alan yeni bakan Nureddin Nebati, Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye’nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz" dedi. Nebati, "Öngörülebilir piyasının, öngörülebilir ekonominin anlam kazandığı adımlar atacağız. Kuşkuların giderildiği, paydaşlarla birlikte karar alındığı bir dönemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nebati açıklamasının devamında, "Önceliğimiz yüksek faiz değil. Doğru olacağız, şeffaf olacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından yerine Nureddin nebati atanmıştı.

Eski bakan ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen ureddin Nebati çift maaşlı çıkmıştı. Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğu ve bakanlıkla birlikte iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacağı belirtilmişti.

Nebati, geçen yıllarda Türkiye’nin gündemine, FETÖ lideri Fethullah Gülen’le birlikte çekilen fotoğrafla da gelmişti.

Fotoğrafı yayımlayan isim ise yıllarca örgüt içerisinde kalıp daha sonra ayrılan Nurettin Veren, Akit gazetesinde yayımlamıştı. Yeni Bakan Nebati ise Nurettin Veren’e “Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4 sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” demişti.

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