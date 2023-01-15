Son Dakika: 20 yıldır iktidarda olduğunu unutan Erdoğan, Altılı Masa'yı hedef aldı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 21:20

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 21:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Altılı Masa'yı eleştiren Erdoğan "Masacıların, nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar, hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir?" dedi.

20 yıldır iktidarda olduğunu unutan Erdoğan, önümüzdeki seçimlere atıfta bulunarak, seçilmeleri halinde "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ya güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz" iddiasında bulundu.

Erdoğan, "Şimdi de yeni bir hamleyle hep birlikte ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız, vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ya güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TAHIL KORİDORUNDA SORUNU ÇÖZEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Rusya Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Tahıl koridorunda sorunu çözen ülke Türkiye oldu. Herkes Rusya'ya saldırırken biz saldırmadık. Putin, 'tahılı bilabedel gönderiyorum' dedi. Biz de 'fabrikalarımızda una çevirir fakir Afrika ülkelerinde göndeririz.' dedik. Karadeniz tahılının yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.





Bütün bunlar devam ederken, biz Türkiye'de yatırımlara devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Cuma günü tarihi bir adım attık. 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı ile Rami Kışlasını İstanbulumuzun bir numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun gururunu yaşadık. Öğrencilerimiz burada çorbasını, çayını içecek. Ücret yok. 24 saat icabında evinde değil, gelecek orada çalışacak. Oralar, mezbelelikti, rezaletti rezalet. Orada top sahası vardı. Orada futbol da oynadık. Orada video kayıtlarını da göstererek, nereden nereye. Mesele bu.





Rami Kışlası'nda gençlerle sohbet ettik. Gençler, 'Başkanım 5 dakikada okulumuzdan buraya geliyoruz' dediler. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. İlk etapta, 200 bin civarında kitapla başlayacağız ama yetmez. Kültür Bakanlığı'mıza ek bütçe ile uluslararası ülkelerin değişik yayınlarını da oraya kazandırarak yurtdışından da akademisyenlerin buraya gelip ilgi duyacağı bir merkez haline getireceğiz. Her alanda gençlerimizin yanında olacağız. Bundan sonra da siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın bir adıdır, markadır.

"ESKİ TÜRKİYE İLE ESKİ TÜRKİYE ARASINDA BİR SEÇİM YAPACAĞIZ"

Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz adımlarla, ilmek ilmek dokuyarak ülkemizi bugünkü haline getirdik. Türkiye artık altyapı sorunu yaşamıyor. Güvenlikle ilgili sorunlarımızı vardı, bunları hallettik. Artık gece 12'de benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Ülkemizi ekonomik olarak 20 yıl öncesi ile kıyaslanmayacak bir hale getirdik. Elbette zorlandığımız zamanlar oldu. Saldırılara, ihanetlere maruz kaldık. Kendimiz bedel ödesek de milletimizin hiçbir ferdinin ayağına taş değmesine müsaade etmedik. Yeni bir hamle ile ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Bunun için en önemli sınan 2023 seçimleridir. Millet olarak sadece adaylar arasında seçimde bulunmayacak, aynı zamanda eski Türkiye ile eski Türkiye arasında bir seçim yapacağız.

"ÜLKE NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"