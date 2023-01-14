Erdoğan'dan yeni seçim açıklaması

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 19:48

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 20:03

Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi. Muğla'da konuşan Erdoğan, “Milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde "Önümüzde 5 ay var" diyen Erdoğan'ın bu kez "4-5 ay" sözlerini kullanması dikkat çekti.

“BELKİ BİRAZ ÖNE ÇEKEREK TARİHİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak 2023 tarihli konuşmasında “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. 2 gün sonraki açıklamasında Erdoğan, “20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok” demişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları yakın geçmişteki “Bak Bay Kemal erken seçim yok. Noktalı virgül değil nokta koyuyorum” sözlerini gündeme getirmişti.

ERKEN SEÇİM KAPILARINI KAPATLIMIŞTI

Daha önce defalarca seçim için Haziran 2023’ü işaret eden Erdoğan, “Bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işlerdir." demişti.