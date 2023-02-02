Son Dakika... 9 ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağırıldı

Son dakika haberi... Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:34
Son Dakika... 9 ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağırıldı
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Türkiye'deki 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle İstanbul'daki konsolosluklarının çalışmalarına ara veren Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin de bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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