Son Dakika... 9 ülkenin elçileri Dışişleri'ne çağırıldı
Son dakika haberi... Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye'deki 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle İstanbul'daki konsolosluklarının çalışmalarına ara veren Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin de bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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