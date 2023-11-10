Tunç Soyer paylaştı: İzmir'de saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde, tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir caddelerinde bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı. O anlar gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:01
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Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat durdu.

Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe herkes olduğu yerde Ata'sına selam durdu.

TUNÇ SOYER PAYLAŞTI: İZMİR CADDELERİNDE HAYAT DURDU

Ulu Önder tüm yurtta anılırken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir caddelerinde bu sabah kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Soyer, o anlara "Yollar durdu, zaman durdu. Kalbimiz seninle atmaya devam etti. #10Kasım" notunu düştü.

Tunç Soyer'in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.


Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir

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