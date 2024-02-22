Son Dakika: Adaylıktan çekilmişti... Fatma Kaplan Hürriyet yeniden aday oldu!
Son dakika haberi... Parti içi anlaşmazlık yüzünden adaylıktan çekilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun temaslar sonrası ikna edildi.
CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekilmişti.
Yoğun temaslar sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden CHP adayı oldu.
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