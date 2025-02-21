Ahmet Özer için 115 gün sonra iddianame hazırlandı: 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:26

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:12

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının 155. gününde hakkında savcılık iddianamesi düzenlendi.

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkındaki iddianame tamamlandı.

HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

Özer hakkında, "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 83 sayfalık iddianamede Ahmet Özer "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede genel olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapısı, amacı, faaliyetleri, KCK/TDÖ'nün (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanma süreci, ideolojik, sosyal, kadın, gençlik siyaset gibi alanlardaki yapılanması, DTK (Demokratik Toplum Kongresi) yapısı, amaçları ve bazı faaliyetleri ile HDK'nin yapısı ve amacı detaylı olarak anlatıldı.

Ahmet Özer hakkındaki tanık beyanları, dijital materyal incelemelerinde elde edildiği öne sürülen deliller, itirafçı beyanlarına yer verildi.

İFADESİ ÖZETLENDİ

İddianamede ifadesinin özetine yer verilen Özer'in, suçlamaları kabul etmediği, Remzi Kartal'ı hemşerisi olması ve aynı zamanda bir dönem milletvekilliği yapmış olması sebebiyle tanıdığını, 29 ve 30 Ağustos 2015 tarihlerindeki görüşmeyi hatırlamadığını, ayrıca iki gün içerisinde 14 kez irtibat kurmak gibi bir tarzı olmadığı, Sait Karlı ve Faik Kaplan isimli şahısları tanımadığını, kendilerini sahibi oldukları Karlı Kitap Kırtasiye isimli firmayı şu anda öğrendiğini, bu firma tarafından hesabına aylık olarak belirli periyotlarla yatırılan parayı bilmediğini, yapılan arama sonucunda makam odasında bulunan ve Mezapotamya Ajansına ait olduğu iddia edilen dergi hakkında hiç bir bilgisi olmadığını,

Esenyurt meydanında düzenlenen festivalin 46 tane il derneği, belediye ve ilgili birimi tarafından organize edildiğini, konserde sahneye çıkan Rojda Şenses isimli şahsı tanımadığını, Abdullah Öcalan ile ilgili slogan atıldığını bilmediğini, 15Aralık 2023 tarihinde MEBYA-DER isimli yere giriş yaptığını hatırlamadığını, 12 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu görüşmedeki kişileri tanımadığını, hakkındaki 694 farklı, terör örgütü kaydı bulunan kişiyle telefon irtibatı bulunduğu iddiası ile ilgili olarak ise, gerek siyasetçi gerekse akademisyen kimliği ile yaptığı görüşmeler olduğunu, PKK/KCK terör örgütü demokratik özerklik projesi kapsamında herhangi bir görev asla üstlenmediğini, Dağ Sancısı isimli kitabı kendisinin yazdığını, terör örgütüyle herhangi bir irtibatı bulunmadığını ifade ettiği kaydedildi.

Başsavcılık, "Ahmet Özer her ne kadar hakkındaki suçlamaları kabul etmemişse de mevcut deliller uyarınca savunmasının kaçamaklı, hayatın olağan akışına uygun olmayan ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine iddianamede yer verdi.

"KENT UZLAŞISI DEĞERLENDİRMESİ"

İddianamede; "Kent uzlaşısı" formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği iddia edildi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİRİLİYOR

İddianamede ayrıca Ahmet Özer gibi İstanbul'daki bir kısım Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediyle Meclis Üyesinin 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında terör örgütünce verilen talimatla "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları öne sürüldü.

"Kent Uzlaşısı" formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğunu iddia eden savcılık, bu kişilerin, terör örgütünün "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından olduklarının anlaşıldığı ve terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI İLE MECLİS ÜYELERİ HATIRLATILDI

İddianamede, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında "Ahmet Özer benzeri terör örgütünün faaliyeti kapsamında belediyelerde görev alınmaları sağlanan" Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in 11 Şubat'ta tutuklandıkları hatırlatıldı.