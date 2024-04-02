Son dakika... AKP itiraz etti, Hilvan'da seçime yenileme kararı verildi!

Son dakika... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:48
Son dakika... AKP itiraz etti, Hilvan'da seçime yenileme kararı verildi!
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararla, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptal edildi.

İlçe Belediye Başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.

AKP’nin 2019 seçimlerinde yüzde 49 ile kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan Belediyesi’ni kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimde yüzde 33.2 oy oranı ile DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazanmıştı.


Hilvan haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri seçimler haberleri ilçe seçim kurulu haberleri

İlgili Haberler

Van'da yurttaşlar DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'ye verilme kararına tepki gösterdi

Van'da yurttaşlar DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'ye verilme kararına tepki gösterdi
Erkan Baş Van'a gidiyor... DEM'in Van adayı Abdullah Zeydan'a destek olacak

Erkan Baş Van'a gidiyor... DEM'in Van adayı Abdullah Zeydan'a destek olacak
DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'dan 'mazbata' kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'dan 'mazbata' kararı sonrası ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi

Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi

Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi
‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti

‘Bergen’ filminin gösterimini yasaklayan Kozan belediye başkanı koltuğunu kaybetti
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’

İbrahim Tatlıses’ten sürpriz açıklama: ‘Duyduk duymadık demeyin, evleniyorum!’