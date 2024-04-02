Son dakika... AKP itiraz etti, Hilvan'da seçime yenileme kararı verildi!
Son dakika... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri iptal edildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararla, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptal edildi.
İlçe Belediye Başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.
AKP’nin 2019 seçimlerinde yüzde 49 ile kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan Belediyesi’ni kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimde yüzde 33.2 oy oranı ile DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazanmıştı.
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