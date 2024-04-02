Van'da yurttaşlar DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'ye verilme kararına tepki gösterdi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre, Van Büyükşehir Belediyesini DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı ancak İl Seçim Kurulu mazbatayı ikinci olan AKP adayına vermeye karar verdi. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:53
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Van İl Seçim Kurulu, yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olmasına kararı yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Polis protesto eylemi yapan yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. 

Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınması ve AKP Adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Partililer durumu protesto etti. Sokağa çıkan yurttaşlar "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.

DEM Parti İl Binası önündeki eylemde polis, Abdullah Zeydan ve beraberindeki DEM Partililere biber gazıyla müdahale etti.

Gazeteci Ruşen Takva'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Zeydan ve beraberindeki partililere gaz bombasıyla müdahale edildi.

NE OLMUŞTU?

Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci sıradaki aday olan AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.

DEM Parti karara ilişkin YSK'ye itirazların yapılacağını açıkladı:

"Van İl Seçim Kurulu, iktidarın talimatıyla halkın iradesine darbe yaptı ve mazbatayı gayrimeşru bir şekilde AKP’li Abdulahat Arvas’a verme kararı aldı. Ancak süreç bitmedi. Halkın iradesine yapılan bu darbeye karşı hukukçularımız yarın Yüksek Seçim Kurulu’na gerekli itirazları yapacak."

 


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