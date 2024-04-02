Erkan Baş Van'a gidiyor... DEM'in Van adayı Abdullah Zeydan'a destek olacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyetin DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'a destek çıkmak için Van'a gideceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:37
Erkan Baş Van'a gidiyor... DEM'in Van adayı Abdullah Zeydan'a destek olacak
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Erkan Baş ve beraberindeki heyetin seçilme hakkı geri alınan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci sıradaki aday olan AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine tepki göstermek için Van'a gideceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da olduğu parti heyeti Zeydan'a destek için Van'a gidecek.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

TİP'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Erkan Baş ve Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün, beraberindeki parti heyetimizle birlikte iradesi gaspedilen Kürt halkıyla dayanışmak ve DEM Parti ile Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan’a destek olmak amacıyla yarın Van’da olacak. Darbeye, kayyuma, irade gaspına sessiz kalmayacağız!"

ERKAN BAŞ: 'MÜCADELEYE ÇAĞRIYORUM'

Konu ile ilgili bir paylaşım da TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Baş, "Önce “seçime girmende hukuki bir engel yok” diyeceksin, sonra sandıkta halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin… Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız! İstanbul’da olduğunda nasıl direndiysek, Van’da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde de halk iradesine göz koyuyorlar.

Yarın parti heyetimizle birlikte Van’da olacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve toplumsal muhalefeti ayağa kalkmaya, DEM Partili seçmenin iradesine sahip çıkmaya, sandıkta kazandığımızı AKP’nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.


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