Son dakika... AKP MYK Erdoğan başkanlığında toplandı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:04

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:11

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

GÖZLER KABİNEDE

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler yeni kabineye çevrildi. Buna göre yeni ekibin cuma günü açıklanması bekleniyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." ifadelerini kullanmıştı.