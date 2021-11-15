Son dakika... AKP'de sürpriz karar: Görevi bırakıyor

Son dakika gelişmesi... AKP'de sürpriz bir değişim kararı alındı. Partinin Grup Başkanı Naci Bostancı görevi bırakıyor. Bostancı'nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz bu görevi üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:12
Son dakika... AKP'de sürpriz karar: Görevi bırakıyor
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AKP, sürpriz bir değişime gitme kararı aldı. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek "farklı bir yerde görev almak istediğini" dile getirdi. Haberde, Erdoğan'ın yaklaşan seçim süreci nedeniyle, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

BOSTANCI'NIN YERİNE İSMET YILMAZ

Bostancı’dan boşalan göreve ise eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz gelecek. Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.


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