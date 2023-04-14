Son dakika... AKP'li Zengin, Yanık ve Atabek'e 'cehennem'li tehdit... SAÜ Rektörlüğü Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:41

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:04

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi Twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar..." ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır.'

NE OLMUŞTU?

Daha önce de üniversiteleri "fuhuş evleri" diye nitelemesiyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Twitter hesabından, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak tehdit mesajı kullanmıştı.

Sofuoğlu, yeniden milletvekili listesine konulan sözkonusu üç AKP'linin fotoğrafı eşliğinde"Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar..." diye yazmıştı.