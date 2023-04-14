AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Ebubekir Sofuoğlu' tepkisi: Gel de 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganına dönme

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:00

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 6284 sayılı yasayı savundukları için AKP'li kadınları hedef alan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki gösterdi.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IŞİD göndermesi yaparken, “Türkiye laiktir laik kalacak sloganına gel de dönme şimdi!” ifadesini kullandı.

Miroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Adam Prof. Üniversitede tarih öğretiyor. Ama bize duyurduğu sesler, ancak uyuyan bir DAİŞ hücresinin mensubundan duyabileceğimiz sesler. Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan Atabek’i cehennemde yakacak! Nerden nereye: Türkiye laiktir laik kalacak sloganına gel de dönme şimdi!”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Aile Bakanı Derya Yanık, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'i hedef almıştı.

6284 sayılı kanunu savunduğu için daha önce tehdit mesajları aldığını açıklayan Zengin ile Bakan Derya Yanık ve Atabek'in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." demişti.

Zengin, Sofuoğlu'nun sözleri için, “Bu tehdit değil de nedir? Ve bunlar AK Partili falan da değil” diye yanıt vermişti.