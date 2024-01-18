Son Dakika: AKP’nin adayları belli oldu... İşte tam liste
Son dakika gelişmesi... Yerel seçimler için adaylar açıklanmaya devam ederken, AKP’nin belediye başkan adayları belli oldu. Adaylar, tanıtım toplantısında resmen açıklanacak.
Yapılacak yerel seçimde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, AKP’nin belediye başkan adayları belli oldu.
AKP'nin aday tanıtım toplantısı bugün saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
AKP adaylarının tam listesi şu şekilde:
Adana: Fatih Mehmet Kocaispirli
Ankara: Turgut Altınok
Antalya: Hakan Tütüncü
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Hatay: Mehmet Öntürk
İzmir: Hamza Dağ
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Konya: Uğur İbrahim Altay
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Sakarya: Yusuf Alemdar
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Van: Abdulahat Arvas
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Gümüşhane:Ercan Çimen
Hakkâri: İsmet Ölmez
Iğdır: Ülkü Öcal
Karabük: Özkan Çetin
Karaman: Mevlüt Akgün
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şırnak: Mehmet Yarka
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
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