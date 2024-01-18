Son Dakika: AKP’nin adayları belli oldu... İşte tam liste

Son dakika gelişmesi... Yerel seçimler için adaylar açıklanmaya devam ederken, AKP’nin belediye başkan adayları belli oldu. Adaylar, tanıtım toplantısında resmen açıklanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:55
Son Dakika: AKP’nin adayları belli oldu... İşte tam liste
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Yapılacak yerel seçimde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, AKP’nin belediye başkan adayları belli oldu.

AKP'nin aday tanıtım toplantısı bugün saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AKP adaylarının tam listesi şu şekilde:

Adana: Fatih Mehmet Kocaispirli

Ankara: Turgut Altınok

Antalya: Hakan Tütüncü

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden 

Gaziantep: Fatma Şahin

Hatay: Mehmet Öntürk

İzmir: Hamza Dağ

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Konya: Uğur İbrahim Altay

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin 

Sakarya: Yusuf Alemdar 

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Trabzon: Ahmet Metin Genç 

Van: Abdulahat Arvas 

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay 

Ağrı: Mehmet Salih Aydın 

Aksaray: Evren Dinçer 

Amasya: Mehmet Uyanık 

Ardahan: Yunus Baydar 

Batman: Adil Sebati Ceylan 

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman 

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek 

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Gümüşhane:Ercan Çimen 

Hakkâri: İsmet Ölmez 

Iğdır: Ülkü Öcal

Karabük: Özkan Çetin

Karaman: Mevlüt Akgün

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Kütahya: Kamil Saraçoğlu 

Muş: Feyat Asya 

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir 

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin 

Şırnak: Mehmet Yarka 

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse 

Zonguldak: Ömer Selim Alan


AKP yerel seçim aday belediye başkan adayı

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