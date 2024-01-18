Son Dakika: AKP'nin Ankara ve İzmir belediye başkan adayı kim olacak? Gözler Erdoğan'da...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:16

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesiden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız.

Büyükşehir ile, ili ile, ilçesi ile, beldesi ile ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirme peşindeyiz.

Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlarına hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Milletimize karşı en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini, Cumhur İttifakı ortaklarımızla bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

"'TERÖRİSTAN' KURDURTMAK İSTEDİLER"

Bir yanda ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarında hükümeti devirmek istediler. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK ile hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. DEAŞ'ı ülkemize yönlendirip sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir "teröristan" kurdurtmak istediler. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi sindireceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk Milleti'ni ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.

Bize asla geri adım attıramayacaklar, bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ülkemizin 2. büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda. CHP'nin bölücü örgütün güdümünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği kirli oyunun son sahnesidir. Bunların seçimlerde, belediyelerde yaptıkları işbirliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerinin tüm hezimet faturasını yükleyen Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. CHP artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından esir alınmıştır.

ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ BAŞARIR'A: 'İFTİRADA BULUNDU'

31 Mart'ta Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa mahkum edeceğiz. Çıkmış birisi benim grup başkanvekili Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığı iftirasında bulundu. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez, o sizin cibiliyetinizde var. Ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var."

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