Son Dakika... Akşener: 'Final sezonu sonunda geldi çattı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor.
TBMM'nin açılışından sonra Meral Akşener İYİ Parti'nin ilk grup toplantısı gerçekleştiriyor.
Akşener'in satırbaşları şöyle:
"Sadakat madakat havagazı, tek sadakat var önce Allah'a sonra milletimize. Liyakat konusu hassas noktamızdır. Şeffaflık partimizin kurumsallaşmış alanıdır. Dolayısıyla bu ilkelere uymak üzere adım atan tüm arkadaşlarımızın en mutlu olacağı siyasi parti İYİ Parti'dir.
20 sezonluk keyifsizce uzatılmış bir dizinin final sezonu sonunda geldi çattı. Hiç merak etmeyin, o sene bu sene. İyilerin şafağı artık ufukta görünüyor, emin olun çok az kaldı.
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