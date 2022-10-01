İYİ Parti lideri Meral Akşener '6'lı zirve' öncesi kurmaylarını topladı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İYİ Parti Tüzüğü’ne göre genel başkan ve GİK, “İki yıldan az, üç yıldan çok olmayan bir süre içerisinde” kurultayı toplamak zorunda. 2’nci Olağan Kurultayı’nı 20 Eylül 2020’de yapan İYİ Parti’de alınan kurultay kararı “olağan” olma özelliği taşıyor.

‘YAVAŞ’ AYRINTISI

Dünkü toplantıda alınan karar doğrultusunda kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında “ivedilikle” 3 Ekim 2022’de ilçe ve il kongreleri başlatılacak. Akşener, Mart 2022’de Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle teşkilat başkanlığını Koray Aydın’dan alarak doğrudan kendisine bağlamış; Aydın Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirilmişti.

İYİ Parti lideri Akşener’in “ilçe ve il kongreleriyle birlikte kendi uhdesindeki teşkilatlarda bazı köklü değişiklikler yapabileceği”, bu süreçte “cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adını sıklıkla dile getirenlere yönelik tasfiye yapabileceği” iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 3’üncü Olağan Kurultay yapılacak. Akşener’in seçime yeni bir GİK ile gitmek istediği kaydedilse de “seçim sürecine girilmişken yapılacak bir kurultayın çalışmalara zarar verebileceği” yönünde de görüşler olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra ilçe ve il kongrelerinin tamamlanma sürecinin “uzaması” ya da “seçimlerin erkene alınma ihtimali” de göz önünde bulundurulduğunda büyük kurultayın seçim sonrasına bırakılabileceği de dile getiriliyor.

‘VİTRİN DEĞİŞEBİLİR’

Akşener’in ilçe ve il kongreleri bittikten sonra “partisinin vitrininde değişiklik yapabileceği” de konuşuluyor. Partisini “yenilenmiş başkanlık divanı ile seçimlere götürmek istediği” kaydedilen Akşener’in, “birkaç kritik görev değişikliği yapabileceği” belirtiliyor.