Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:22

İYİ Parti Grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden Genel Başkan Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'in İYİ Parti'nin Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Hakan Peker'e rozetini kürsüde Akşener taktı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İktidar mensuplarına bir kez daha sesleniyorum eğer ki enflasyonla samimi bir mücadele yapacaksanız işe tarımdan başlayacaksınız. Ayrıca sanayi politikasındaki ithalat bağımlılığnı azaltacaksınız ki kur her zıpladığında enflasyon da artmasın. Ticaret politikasında üretim zincirinin tekelleşmesinin önüne geçeceksiniz. Maliye politikasında ise önce kendinizden tasarruf edeceksiniz. Çünkü ihtişam merakınızı sürdürmek için artırdığınız veriler enflasyonu tırmandırıyor.

İKTİDARA '5 BİN TL' TEPKİSİ

Bir kereye mahsus 5 bin lira vermek yetmez, sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim, kendisine gelin. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın. Asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor.

HAMAS AÇIKLAMASI

Eğer masumları öldürüyorsan bu savaş değil terördür. Eğer asker veya sivil ayrımı yapmadan saldırıyorsan bunun meşru bir yanı olmaz bu terördür. Yani her şart ve ortamda önce terörün adını koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak başka ülkelerin PKKİ, YPG, TERÖR örgütünün alçal eylemlerine gösterdiği iki yüzlü tavra karşı durma meşruiyetimiz de azalır.

Gazze’de yaşananlar terördür. Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür.

Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor ve en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Basiretsiz Filistin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mal edemeyiz. Nasıl ki Hamas’ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak İsrail’in bayram günü Kudüs’te Müslümanlara ateş açan terörünün karşısında duruyoruz. Nasıl ki Hamas’ın sivilleri hedef alan eyleminin karşısında duruyorsak İsrail’in de savaş diyerek meşru göstermeye çalıştığı ama Gazzeli sivilleri hedef alan eylemlerinin karşısında da duruyoruz. Eğer bölgede barışı tesis edeceksek İsrail’in gaddarlığını sahiplenen Batı ile, terörü bile sahiplenen Doğu arasında Türkiye olarak biz her daim hakkı, merhameti, vicdanı sahiplenen taraf olmalıyız.

'KARABAĞ TÜRK'TÜR'

Sınırlarımızdaki gevşekliği, eleğe dönmüş halini derhal gidermeli ve hudutlarımızı terörist geçişlerine karşı daha sıkı bir şekilde korumalıyız. Bu terör oluşumunun diplomatik yolyla bertarafı için de tüm bilgi ve belgeleri uluslararası kamuoyuna taşımalı teröre yatırım yapmanın kaçınılmaz sonuçlarını Ermenistan’a anlatmalı. Böylece yine tarihi bir hata yapmasının önüne geçmeliyiz. Herkes bir gerçeği çok iyi bilmelidir; Karabağ Türk’tür, Karabağ Azerbaycan’ındır.

IRAK VE SURİYE TEZKERELERİNE YEŞİL IŞIK

Ne hikmetse bütün terör örgütlerinin hedefinde türk milleti var. Kimisi millet kavramına yüce dinimizi alet ederek savaş açar, kimisi de millet kavramına etnik aletleri alet ederek savaş açar, hepsinin ortak noktası Türk milletine ve Atatürk’e olan alerjileridir. dolayısıyla TC devletinin milli birliğine ve toprak birliğine tehdit oluşturan her türlü terör örgütüyle mücadelesi haklı ve meşrudur. YPG, PKK de terör örgütüdür. Biz de Suriye’de Irak’ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte gazi Meclisimizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz.

DÜŞÜRÜLEN SİHA

(Düşürülen SİHA) İnanamıyorum, ciddiyetten uzak acayip bir ruh hali. Asıl sorgulamamız gereken SİHA’mızın ABD üssüne ne kadar yaklaştığı değil, terör örgütünün dibinde ABD üslerinin ne aradığıdır."