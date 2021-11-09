Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum: Operasyona maruz kaldık

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin TBMM grubu toplantısında ilk kez Bingöl ziyareti sırasında Tahir Gümren isimli bir yurttaşa “küfür eden” Lütfü Türkkan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, “İYİ Parti’nin yükselişe geçtiğini, bu nedenle operasyonlara maruz bırakıldığını ve bırakılmak istendiğini” söyledi.

Bingöl’de, Tahir Gümren isimli bir yurttaşa küfür ettiği gerekçesiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan’ın yerine dün İYİ Parti TBMM grubu, seçim gündemiyle toplandı. Toplantıda, Türkkan’ın yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, toplantıda milletvekilleri ve Genel Başkan Akşener de olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “İYİ Parti’nin iktidar kanadı tarafından uzun süredir provokasyonlara maruz kaldığını” belirten Akşener, “İYİ Parti yükselişte. Bu nedenle operasyonlara maruz kalıyoruz. İktidar, 20 yıllık iktidarını kaybettiği için ‘gergin’. Bu nedenle bundan sonra sahada daha çok gerginliklerle, provokasyonlarla karşılaşmamız olası. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Biz ise daha çok sahada yer alacağız. AKP’ye kızdığımız işleri yapmayacağız. AKP tahammülsüzlüğü, biz tahammülü, AKP sabırsızlığı, biz sabrı, AKP empati duymamayı, biz ise empati duymayı savunuyoruz” dedi. “Türkkan’ın davranışını onaylamanın mümkün olmadığını” söyleyen Akşener, parti grubunu “Sahada her zaman provokasyonlar olur, gerginlikler yaşanır. Siz sağduyunuzu kullanın ve öfkenize yenilmeyin” diye uyardı.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLMEYECEK

Toplantıda Türkkan için, “parti tüzüğü gereğince disiplin sürecinin işletilmeyeceği kararı alındığı” öğrenildi. Türkkan’ın söz konusu davranışı sonrasında “hatasında ısrar etmediği ve özür dilediği” belirtilirken “Disiplin süreci partinin temsil sürecinde, partiyi sıkıntıya sokması gibi durumlarda söz konusudur. Türkkan hatasında ısrar etmiş olsa ve ‘Haklıyım’ gibi bir tavır sergileseydi, partiye zarar verdiği gerekçesiyle disiplin süreci başlatılırdı” değerlendirmeleri yapıldı.