Son dakika... Ankara'da bombalı saldırı girişimi... İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırı girişimini düzenleyen teröristlerden birinin kimliğine ilişkin açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:33
Son dakika... Ankara'da bombalı saldırı girişimi... İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı!
Abone Ol google-news

Kayseri'den gasbettikleri 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla, dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, nizamiyedeki polislere saldırdı. Teröristlerden 1'i nizamiye girişinde, üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise üzerindeki bombayı patlatamadan polisler tarafından başından vurulup, etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerindeki bomba çıkarılıp, fünyeyle patlatılarak imha edildi. Saldırıda polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş yaralandı. Yaralı polislerin tedavisi Ankara İbni Sina Hastanesi'nde sürüyor.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi


Player Alanı
bombalı saldırı İçişleri içişleri bakanlığı saldırı girişimi

İlgili Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimine 'erişim engeli' ve 'yayın yasağı' kararı

En Çok Okunan Haberler