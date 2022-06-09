Son Dakika: Avukatı duyurdu: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kaybetti

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Ocak 2021 Çalışan Gazeteciler Günü’nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki “Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki baskı ve vesayeti düşünün” ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

“ONURLU YARGIÇLAR, KARARLARI İLE ERDOĞAN'A DERS VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada; mahkeme, tazminat talebini reddetti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, karara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, ‘yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı...’ eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kılıçdaroğlu yine kazandı!.. Zira hep haklı..”