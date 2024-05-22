Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında rapor tamamlandı: 'Serdar Sertçelik' ayrıntısı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlanarak, başsavcılığa gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:56
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında rapor tamamlandı: 'Serdar Sertçelik' ayrıntısı
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Türkiye'nin gündemindeki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve özenin gösterilmediği değerlendirmesine yer verildi.

Tutuklanan polis memurlarıyla beraber serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkında görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı.

Ayrıca takdirin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtildi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıklamıştı.

Yerlikaya, Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katılmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma ile birlikte çalışıldı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" demişti.


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