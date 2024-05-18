Son dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltı
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu.
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şöyle denildi:
"Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur."
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