Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınmıştı! O emniyet müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 18:40
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınmıştı! O emniyet müdürü serbest bırakıldı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey isimler görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Saray'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı toplantıya çağırmıştı.

Gece yarısı zirvesinin konusunun Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasına ilişkin "kumpas" iddiaları olduğu öne sürülmüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" diye konuşmuştu.


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