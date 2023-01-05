Son Dakika... AYM'den HDP kararı: Hesaplara bloke konuldu

05 Ocak 2023 Perşembe, 14:12

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen hazine yardımının kesilmesi talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün yanıt vermişti. AYM'ye gönderilen 11 sayfalık yazıda; HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Ayrıca Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtildi.

HDP’ye bu yıl 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere toplamda 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

HDP'YE 1 AY SÜRE

HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, "tedbire devam" ya da "tedbir sonlandırılsın" kararı verilecek.