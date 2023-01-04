Eminağaoğlu'dan HDP’nin Hazine yardımına bloke konulmasına tepki: ‘Anlamı seçim yarışı dışına itmek’

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

HDP’nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması istemine “hukuki değil” eleştirisi geldi...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in “terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı” iddiasıyla HDP’nin Hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konmasına yönelik ikinci istemi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nca 6 Ocak’ta görüşülecek.

Talebin, davada sözlü savunmalar öncesinde görüşülecek olması ise dikkat çekti.

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu, Refah Partisi’ne yönelik kapatma davasında devlet yardımı konusunun, sözlü savunmaların ardından, kapatma kararının hemen öncesi sonuçlandırıldığına işaret etti. Eminağaoğlu, “Dava devam ederken bu aşamada tedbir niteliğinde olarak karar vermesi, hukuken peşin ceza niteliğinde. Genel seçim döneminde yardımın üç kat olması düşünülürse, eşit seçim yarışından uzaklaştırmak, HDP’yi seçim yarışı dışına itmek anlamına da geliyor. Bu durum hukuka aykırı. AYM, bir an önce davayı esastan inceleyerek sonuçlandırmalı” dedi.