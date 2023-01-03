Pervin Buldan'dan seçim vurgusu: HDP o günü iple çekiyor

03 Ocak 2023 Salı, 15:01

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis’te yılın ilk grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onamasına tepki gösteren Buldan, şöyle konuştu:

“Dün Danıştay, bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul’u nasıl kazandıysak, İstanbul Sözleşmesi’ni de bir kez daha kazanacağız. Buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlarım.”

Buldan, Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yapılan saldırıya ilişkin “Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin iradesini teslim alamayacak, engelleyemeyecek, asla tasfiye edemeyeceksiniz. Kürtlerin iradesi Paris’te de Ankara’da da İstanbul’da da Amed’de de Rojava’da da birdir ve buna artık inanacaksınız ve bunu kavrayacaksınız” diye konuştu.

HDP AYM’YE BAŞVURACAK

Buldan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye yapılacak hazine yardımına tedbir konulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmasını ise şöyle değerlendirdi:

“Partimiz hakkındaki kapatma davası da aynı siyasi kampanya ile açılmıştı. Bunu biliyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın devamı olup, AYM’yi baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir. AYM’nin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Hukuk komisyonumuz da bu konuya dair bugün AYM’ye gerekli başvuruda bulunacak.”

“BOYNUNU KIRDIĞINIZ HALKTIR”

Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyonun boynunu kırıyoruz” sözünü “Hayal satmaya devam ediyor” diye yorumlayarak, şunları söyledi:

“Asıl belini büktüğünüz, boynunu kırdığınız halktır, işçidir, emekçidir, kadınlardır ve gençlerdir. Üretenlerdir ve esnaftır. AKP ve MHP’nin iktidarda kaldığı her bir gün, her bir saat borç artıyor. Enflasyon, dış ticaret açığı artıyor. Bu iktidar bu ülkeye zarar ve ziyandır. Bu döngü elbette ki böyle devam etmeyecek. İktidarın kendi rant ekonomisini büyüterek kazandığı ve halkın sofrasındaki ekmeğinin küçüldüğü bu düzen böyle devam etmeyecek.”

Buldan, 2023 yılına ilişkin “2022 yılı önemli bir direniş ve mücadele yılıydı. Şimdi 2023 kazanmanın ve gidişatı değiştirmenin yılı olacaktır… 2023 hem mücadelemizin büyüyeceği hem de seçimlerde geleceği belirleyeceğimiz bir karar yılıdır. Karar verdik ve değiştireceğiz. Karar verdik, bu düzene kaybettireceğiz. Karar verdik, adaletli, onurlu ve eşit bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“ANT OLSUN Kİ SİZİ HDP GÖNDERECEK”

Buldan, “Seçimlere hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tarih ne olursa olsun. Nisan olsun, mayıs olsun. Haziran olsun. Türkiye halkları seçimlere hazırdır. HDP her yönü ile seçime hazırdır. O günün gelmesini de iple çekiyor. Çünkü sizin miadınız çoktan doldu. Gideceksiniz. Andolsun ki sizi biz göndereceğiz, HDP gönderecek. Buraya bu noktayı da bir kez daha koymak istiyorum” diye konuştu.