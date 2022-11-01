Son Dakika: Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Son dakika gelişmesi... TSK'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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