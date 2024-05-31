Bahçeli’nin siyasetteki varlığı anormal!

31 Mayıs 2024 Cuma

“Bir şeyin normalleşmesi için evvelemirde anormalliğinin kabulü müttefiken sağlanmalıdır. Halbuki Türkiye’de anormal bir şey yoktur. Ülkemizde normal olmayan sadece siyasi tellallar, istismar tellakları, inkâr ve ihanet taraflarıdır. (...) Normalleşmesi, milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefet partileridir.”

Bu sözleri, 28 Mayıs Salı günü TBMM’deki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söyledi. “Normalleşme” söylemleri iktidarın küçük ortağı olarak kendisini rahatsız ediyor belli ki. Böyle bir siyaset izlemesi şaşırtıcı değil ama ben “Türkiye’de anormal olan bir şey yok” ifadesine takıldım.

Çünkü bence en başta anormal olan Bahçeli’nin kendisi!

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Bir zamanlar Erdoğan hakkında alıntıladığım aşağıdaki sözleri söyleyen kendisi değilmiş gibi, 180 derece dönüp bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini övmesi mi normal?

“Erdoğan, sen Esat’ın kirli bir kopyası, Pensilvanya’nın eski sevdalısı, Washington’un daimi tutsağı, Kandil’in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın!”

“Erdoğan, sende mertlik işportaya düşmüş! Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir.”

“Erdoğan, aslında Türk tipi değil Tayyip tipi başkanlık hayali kurmaktadır. Tek adam diktatörlüğü, tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır.”

“Alçaksın ve şerefsizsin!”

“Tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Erdoğan’dan da cumhurbaşkanı olmaz!”

Hakkında daha önce bunları söylediği Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde “Son seçimim” dediğinde “Ayrılamazsın!” diye haykırması mı normal?

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Bir muhalefet partisi lideri olarak Abdullah Çatlı, Alaattin Çakıcı gibi mafya liderlerine “dava arkadaşım” diyerek sahip çıkması mı normal?

Her konuşmasında birilerine hakaret edip tehdit savurması mı normal?

“Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele’de tepelenenlerdir. Ana karnındaki bebekleri süngüyle deşen canilerdir” diyerek Millet İttifakı’nı Kurtuluş Savaşı’nda yenilen düşmana benzetmesi, sürekli kutuplaşmayı artırması mı normal?

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı da arkasına alarak NOW TV, Halk TV ve Sözcü’yü hedeflemesi mi normal?

Anayasanın kurallarını uygulayan Anayasa Mahkemesi hakkında, “Hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi’dir” diyerek mahkeme üyelerini hedef göstermesi mi normal?

31 Mart’ta görüldüğü gibi Türkiye genelinde ancak yüzde 5 oyu olduğu halde, hiçbir sorumluluk almadan yıllardır iktidar ortağı olması, iktidarın nimetlerinden faydalanması mı normal?

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Ferdi Tayfur’un şarkısıyla çektiği video ile birilerine mesaj göndermesi mi normal?

“Amasra’yı konuşuyorken sekiz yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır” demesi mi normal?

Deprem bölgesi Elbistan’da gidip slogan atanlara, “Sessizlik olacak! Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları!” diye bağırması mı normal?

Sokak köpeklerini öldürme girişimi hakkında, “Köpekler, Türkiye’nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar?” demesi mi normal?

Türkiye’de 22 yıllık AKP iktidarında sahtekârlık her yanı sarmışken “Türk siyasetinin bir ahlak reformuna ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirebilir” diyerek üç maymunu oynaması mı normal?

Kesin olan bir şey var ki Bahçeli’nin siyasetteki varlığı anormal!