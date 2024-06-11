Son Dakika... Bahçeli'den Erdoğan'ın görüşmelerine ilişkin açıklama: 'Bizce mahsuru yoktur'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:47

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde çeşitli siyasilerle görüşme trafiğine ilişkin "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Anadolu coğrafyasında bin yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Varlığımız gücüne güç katarak mevcudiyetini muhafaza edecektir. Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz.

Gizli amaçların iç yüzüne ışık tutup oyunları bozacak cesaret ve zekaya sahip olmalıyız. Macerayı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisi diye servis edilen dedikoduları, yalan rüzgarlarını, özellikle sayın cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz.

"BİZCE MAHSURU YOKTUR"

Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.

"ABD ZAMANLAMA YANLIŞ DİYOR"

Bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Suriye bölündü de haberimiz mi yok? ABD seçim yanlış demiyor zamanlama yanlış diyor. Sonuçları vahim olacak oyun kuruyor. Suriye'nin parçalanmasına karşıyız. Sözde seçim gündemden tamamen çıkarılmalı. Asıl hedef Türkiye'miz, yakın hedef son yurdumuzdur. Milli güvenliğimiz tehdit ve tehlikelerle sınanmakta. Enerjisini Türkiye düşmanlığından alan yıkıcı mekanizma faaldir.

SİYASETTE 'KAYYUM' TARTIŞMASI

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı'nın hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nın sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.

30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor. CHP, Demlenmiş ve Atatürk ile yollarını çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda da kalitemizde de ağırlığımızda da değildir. Özel işine baksın. Bizim meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir."

"BU MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

DEM'in Mardin milletvekili TBMM'de açıkça 'Kürdistan'da işgalcisiniz düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz.' dedi. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak adalet önünde hesap vermesi acil ihtiyaçtır."

Yasalara saygı gösterip her türlü şiddete karşı çıkmak demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Bebeklere kurşun sıkmakla demokrasi ile bağ kurulamaz. Hiçbir siyasi münazara Türkiye'nin istikbalinden daha önemli değildir.

Avrupa'nın siyasal yapısında ciddi değişimler ortaya çıkmıştır. Bizi ilgilendiren yanı Türkiye-AB ilişkilerini etkilenmesi. İlişkilerimizin ilerlemediği ortadadır. Özellikle terörle mücadeledeki yaklaşımı her şeyi ortaya koymaktadır. Göç ve sığınmacılara kapıları örten bir siyasi ortam söz konusu oldu. 3. dünya savaşı söylemlerinin güçlenmesi. Şüphesiz demokratik tercihlere yansımaktadır. 2. dünya savaşı sonrası ortaya konulan dünya nizamı çatırdamaktadır. İsrail Gazze'de soykırım yaparken sözde medeni ülkelerin desteği artık taşınamayacak bir yüktür.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İsrail'in yaptığı saldırıları lanetliyor. Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Oradaki yangın sadece Gazze'yi değil Avrupa'yı da etkilemektedir. Göç ve sığınmacı sorunu çağımızın en büyük sorunudur."