Fenerbahçe'den Bellingham paylaşımı: 'Tüm Fenerbahçeliler aynı şeyleri hissedecek'
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası, Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.
Jude Bellingham'ın annesinin, Jose Mourinho'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemesi ve ikilinin fotoğraf çekilmesine değinen Fenerbahçe Kulübü, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Real Madrid'in 2-0 kazandığı finalin ardından Jose Mourinho ile Jude Bellingham arasında eğlenceli bir diyalog geçmiş ve Mourinho, genç yıldıza, "Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan daha sakin oyna" demişti.
Portekizli teknik adam, Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekilmesinin ardından yıldız oyuncuya, "Şimdi sen de buna karşılık olarak Fenerbahçe'ye gel" diyerek şakalaşmıştı.
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