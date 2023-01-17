Son Dakika: Bakan Akar'dan Babacan'a tepki

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:12

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerine tepki gösteren Bakan Akar, "Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Anlamsız bahanelerle TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" dedi.

Akar, "Ülkemizin göz bebeği ordumuzun, her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

'DOKUNACAĞIZ' DEMİŞTİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde olduğu İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina şirketine yönelik "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullandı.