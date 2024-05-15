Son dakika... Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ek zam olmayacak!
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını bir kez daha tekrar etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.
Ekonomik verilerin iyiye gittiğini iddia eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.
Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.
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